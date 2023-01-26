С улиц Новосибирска ежедневно вывозят 20 тысяч кубометров снега

20 тысяч кубометров снега вывозят с улиц Новосибирска каждые сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнее время с улиц Новосибирска ежедневно вывозят по 20 тысяч кубометров снега. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

В начале недели в Новосибирск пришли обильные снегопады. Это вынудило дорожников перейти в усиленный режим работы.

− Активно привлекаем к уборке снега частные подрядные организации – около 100 грузовиков и погрузчиков ежедневно, − отметил Анатолий Локоть.

Градоначальник подчеркнул – от предприятий и организаций требуется счищать снег и наледь с крыш, пандусов и входных зон зданий. Также необходимо следить за состоянием прилегающих территорий.

Мэр Новосибирска пригрозил, что в случае несвоевременной уборки власти будут обращаться в контролирующие органы.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в мэрии Новосибирска раскрыли нормативы по зимней уборке дорог.

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