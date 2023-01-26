Скинула верхнюю одежду и устроила дикие пляски: в Новосибирске неадекватная посетительница помешала магазину закрыться

Неадекватную посетительницу забрала скорая помощь. Фото: АБ "ГВАРДИЯ"

Неадекватная посетительница устроила дебош у одного из супермаркетов в Дзержинской районе Новосибирска. Она скинула с себя верхнюю одежду и обувь и пустилась в пляс, мешая сотрудникам магазина закрываться. Им пришлось вызвать ГБР. Произошло ЧП поздно вечером 25 января.

— Она разулась, сняла верхнюю одежду, села на выходе из супермаркета и вытряхнула на пол содержимое своей сумки. При приближении к ней бойцов ГБР, которые хотели помочь собрать ей вещи и вывести на улицу, устроила истерику, корчила рожи и проявляла агрессию. Как рассказали очевидцы, до этого женщина танцевала, — сообщили в АБ «Гвардия».

Предположительно женщина находилась под влиянием наркотиков. Гвардейцы вызвали неотложку, однако сибирячка не хотела с ними ехать. Она устроила догоняшки с охраной и медиками, пока ее не поймали и не посадили в машину скорой.

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