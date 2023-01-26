В Новосибирске на площади Калинина загорелся троллейбус

На площади Калинина загорелся троллейбус №5. Фото: стоп-кадр из видео очевидца
В четверг, 26 января, на площади Калинина загорелся троллейбус №5. Об этом в группе «АСТ-54» сообщил один из местных жителей.
ЧП произошло в вечернее время.
− У троллейбуса заискрила печка прямо под местами, где сидели пассажиры. Пошел дым, людей экстренно высадили, − рассказал новосибирец.
По предварительной информации, никто не пострадал. Мужчина отметил, что водитель троллейбуса сработал оперативно. Сначала он отсоединил контактную часть, а потом воспользовался огнетушителем.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер