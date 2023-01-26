В Новосибирске в квартире нашли мертвым 11-летнего мальчика. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске в квартире в Калининском районе нашли мертвым 11-летнего мальчика. Об этом стало известно в четверг, 26 января.

— Ребенка нашли погибшим в квартире на улице Макаренко в Калининском районе, — сообщил КП-Новосибирск источник.

В Следственном комитете и областном МВД произошедшее пока никак не прокомментировали.

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