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НовостиПроисшествия26 января 2023 13:16

В Новосибирске в квартире нашли мертвым 11-летнего мальчика

Об этом стало известно 26 января
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске в квартире нашли мертвым 11-летнего мальчика.

В Новосибирске в квартире нашли мертвым 11-летнего мальчика.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске в квартире в Калининском районе нашли мертвым 11-летнего мальчика. Об этом стало известно в четверг, 26 января.

— Ребенка нашли погибшим в квартире на улице Макаренко в Калининском районе, — сообщил КП-Новосибирск источник.

В Следственном комитете и областном МВД произошедшее пока никак не прокомментировали.

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