В Новосибирске в квартире нашли мертвым 11-летнего мальчика.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске в квартире в Калининском районе нашли мертвым 11-летнего мальчика. Об этом стало известно в четверг, 26 января.
— Ребенка нашли погибшим в квартире на улице Макаренко в Калининском районе, — сообщил КП-Новосибирск источник.
В Следственном комитете и областном МВД произошедшее пока никак не прокомментировали.
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