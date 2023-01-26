В Новосибирске объявили срочный сбор на поиски 68-летней пенсионерки с проблемами с памятью

В Новосибирске волонтеры объявили срочный сбор на поиски 68-летней Галины Новиковой (Ермаковой). Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске волонтеры объявили срочный сбор на поиски 68-летней Галины Новиковой (Ермаковой). Пенсионерка ушла из дома в Октябрьском районе города в среду, 25 января.

— Внимание! Срочный сбор на улице Никитина, 116а, время — с 19:30 и далее по готовности. Форма одежды — город, по погоде. С собой: горячее питье, перекус, теплая одежда, скотч, фонари, батарейки (алкалиновые), — сообщается в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, ранее волонтеры отмечали, что у пенсионерки есть определенные проблемы с памятью и самостоятельно ориентироваться в городе ей может быть очень тяжело.

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