В Новосибирской области пожарный извещатель спас жизнь и жилье 78-летней пенсионерки

Бабушка спаслась благодаря сработавшему пожарному извещателю. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В селе Довольное произошел пожар в частном доме, где проживала 78-летняя пенсионерка. Бабушка спаслась благодаря сработавшему пожарному извещателю.

Вечером 25 января в единую дежурно-диспетчерскую службу Доволенского района поступил сигнал с устройства, установленного в доме пожилой женщины. Через пару минут огнеборцы были на месте.

− На момент прибытия горела веранда дома. В жилье находились два человека, которые благодаря сработавшему извещателю вовремя заметили пожар и до прибытия пожарных смогли эвакуироваться через окно, − рассказали в ГУ МЧС России по региону.

В ЧП никто не пострадал. В течении шести минут пожарные ликвидировали открытое горение – огонь не успел перекинуться на жилую часть дома. Площадь пожара составила 12 метров квадратных.

По предварительной версии, веранда вспыхнула из-за аварийного режима работы электрооборудования.

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