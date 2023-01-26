Райкин, Боярская и Пересильд поручились за задержанного экс-директора новосибирского «Красного факела»

Кулябина задержали по подозрению в растрате. Фото: пресс-служба театра "Красный факел"

За задержанного экс-директора новосибирского театра «Красный факел» заступились сразу несколько известных в актерской среде людей. Напомним, Александра Кулябина, отца скандального режиссера Тимофея Кулябина, подозревают в растрате в особо крупном размере.

Так, как сообщает в своем телеграм-канале Ксения Собчак, в защиту Кулябина-старшего выступил народный артист России Константин Райкин, генеральный директор «Большого театра» Владимир Урин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, художественный руководитель «Театра Наций» Евгений Миронов, актеры Юлия Пересильд, Елизавета Боярская и Александр Балуев.

Конкретно Кулябина подозревают в том, что он незаконно платил надбавку своему сыну-режиссеру из бюджета Новосибирской области. При этом сумму больше 1, 7 миллиона рублей он возместил из бюджета театра. В четверг, 26 января, суд принял решение отправить его под домашний арест.

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