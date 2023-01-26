Водители в шоке: молодожены вылезли из окна авто и схватились за кольца на крыше

Молодожены вылезли из окна авто и схватились за кольца на крыше. Фото: предоставил читатель КП-Новосибирск Фокс

В минувшие сутки на улице Фадеева в Новосибирске можно было увидеть необычную картину. Пока вся улица стояла на светофоре, молодожены, чей картеж также «встрял», решили себя развлечь.

Жених и невеста высунулись из окон машины, что-то выкрикивая и размахивая руками, а потом схватились за свадебные кольца, закреплённые на крыше машины.

Куда дальше направились молодожены — неизвестно. Как и неизвестно, всю ли оставшуюся дорогу они проехали, высунувшись из машины, или сделали это, пока картеж стоял на «красном».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер