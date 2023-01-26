В Новосибирске две сестренки остались одни в запертой квартире на Высоцкого

Две сестренки оказались заперты в квартире на Высоцкого в Новосибирске. Фото: Спасатели МАСС

Две сестренки оказались заперты в квартире на Высоцкого в Новосибирске. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Произошло это вечером в среду, 25 января.

− Заблокирована дверь, в квартире малолетние дети − девочки 2016 и 2018 года рождения, − отметили в публикации.

Спасатели помогли родителям попасть в квартиру. Медицинская помощь сестрам не потребовалась.

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