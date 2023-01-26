Умерла Ольга Раздольская – 79-летняя новосибирская художница, чьи картины попали в Париж

Признанная художница скончалась на 79-м году жизни Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске умерла Ольга Раздольская – талантливая художница, чьи картины попали в Париж. Об этом сообщили КП-Новосибирск волонтеры фонда «Добродомик».

- Ольга Николаевна скончалась от остановки сердца, последние месяцы она страдала от последствий перелома шейки бедра, не могла ходить. Художница проходила реабилитацию в санатории под Колыванью, была постоянной гостьей столовой пенсионеров и подарила нам несколько картин. Светлая память талантливому человеку! – рассказала куратор фонда «Добродомик» Юлия Штеменко.

Ольга Николаевна Раздольская родилась в Новосибирске – и всю жизнь посвятила искусству. Художница работала в разных техниках: от графики, иллюстрации и живописи до дизайна городской среды, детских площадок и монументальных мозаик. В ноябре 79-летняя художница сломала шейку бедра и оказалась прикована к постели. Женщину спасли подруги, Ольга Иксанова и Алла, а также волонтеры «Добродомика». Они собрали более 50 тысяч рублей на ее реабилитацию.

По словам председателя новосибирского отделения Союза художников России Игоря Ельченко, мозаичные панно художницы остались в Сургуте и Нефтекамске. Несколько картин есть в Париже и в российских коллекциях, также есть панно – мозаика на стене колледжа в Бердске. В последние годы жизни Ольга Николаевна жила в своей мастерской и покупала краски на небольшую пенсию, накопив огромный долг за аренду. Волонтеры запустили сбор средств на похороны пожилой художницы.

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