Суд продлил домашний арест пенсионеру, насмерть сбившему мать с маленькими дочками под Новосибирском

Трагедия произошла на пешеходном переходе. Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области суд продлил домашний арест 70-летнему водителю, насмерть сбившему многодетную мать с двумя маленькими дочерьми. 26 января прошло первое заседание по уголовному делу в Искитимском районном суде.

- Обвиняемый признал вину в полном объеме, заявил, что возместил часть затрат на похороны. Суд продлил домашний арест на 2 месяца, - сообщил КП-Новосибирск помощник искитимского межрайонного прокурора Роман Иванов.

Трагедия случилась 9 ноября 2022 года в Искитиме у дома по адресу микрорайон Подгорный, 46 В. Около 07:34 часов утра водитель Honda CR-V сбил мать с 2-х летней дочкой на руках и 4-х летнюю девочку. От удара младшая девочка скончалась на месте, ее мать и 4-х летняя сестра умерли в больнице. Потерпевшим по делу стал многодетный отец и старшие дочери 9-ти и 14 лет.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. Искитимский районный суд назначил 70-летнему водителю домашний арест.

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