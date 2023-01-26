«Отправят в СИЗО»: в Новосибирске задержали мать двоих детей, погибших на пожаре в Первомайке

Задержали мать двоих детей, погибших на пожаре в Первомайке. Фото: "АСТ-54"/ соцсети.

В Новосибирске задержали 24-летнюю мать двоих детей, погибших на пожаре в Первомайке. Произошло ЧП 20 декабря 2022 года: женщина оставила годовалую дочку и двухгодовалого сына с подругой, а сама ушла по делам. Няня тоже не осталась с детьми на долго. В какой-то момент она уехала на ресницы, бросив малышей одних.

— 24-летняя женщина задержана. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в региональном СК.

Напомним, что женщину обвиняют сразу по двум статьям: за неисполнение родительских обязанностей и за оставление в опасности.

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