«У нее серьезные проблемы с памятью»: в Новосибирске ищут 68-летнюю женщину в темно-бордовой куртке

Местонахождение сибирячки неизвестно с 25 января. Фото: Лиза Алерт
В Новосибирске пропала 68-летняя Галина Новикова (Ермакова). Ее местонахождение неизвестно с 25 января, сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
− Бабушка ранее не пропадала. Но у нее серьезные проблемы с памятью. Обычно никуда далеко от дома не выходит, сидит на скамеечке около подъезда. И квартиру не закрывает для того, чтобы не потерять ключи. В этот раз родные пришли – квартира открыта, а бабушки нигде нет, − рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских.
Сейчас волонтеры проверяют медучреждения – возможно, в одно из них попала пенсионерка.
Приметы женщины: рост 163 сантиметра, нормального телосложения, седые волосы, зеленые глаза.
Была одета в темно-бордовую удлиненную куртку, бежевые валенки, темно-синий берет (предположительно).
Если вы знаете, где находится Галина Новикова (Ермакова), позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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