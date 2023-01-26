На реализацию 46 нацпроектов Новосибирской области выделили 54 миллиарда в 2022 году

В 2023 году на нацпроекты планируют выделить около 45 миллиардов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На реализацию 46 нацпроектов Новосибирской области было выделено 54 миллиарда в 2022 году. Большая часть средств — 30,41 миллиарда рублей — была выделена из федерального бюджета, оставшаяся — 23,8 миллиарда рублей — из регионального бюджета.

— В 2023 году продолжится реализация 46 региональных проектов с общим начальным финансированием 44,73 миллиардов рублей. Традиционно объем финансирования увеличивается в течение года за счет перераспределения средств и увеличения объемов. Несмотря на все сложности, в этом году Новосибирская область вновь показала успешные результаты и вышла в лидеры реализации национальных проектов, — сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

В Новосибирской области по нацпроектам не только строятся школы, ФАПы, больницы и детские сады. Также средства идут на ремонт дорог, благоустройство территорий, восстановление лесов и очистку водоемов.

Напомним, что в 2023 году по нацпроекту БКД в Новосибирске отремонтируют 17 дорог — 32,5 километра — за 1,3 миллиарда. На правом берегу ремонт проведут на проспекте Дзержинского, улицах Ипподромской, Народной, Коммунистической, Кропоткина, Революции, Есенина, Тайгинской, Иванова.

На левом берегу отремонтируют Советское шоссе, улицы Связистов, Волховскую, Полтавскую, Большую, Выставочную, Софийскую, а также дамбу ГЭС.

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