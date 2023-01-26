Новосибирцев предупредили о порывах ветра до 18 метров в секунду

Синоптики обещают ветер до 18 метров в секунду. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирцев предупредили о сильном ветре, вплоть до 18 метров в секунду в пятницу, 27 января. В мэрии предупредили, что такой ветер может срывать рекламные щиты и ломать ветки деревьев.

— В пятницу, 27 января, температура ночью опустится до -10…-12 градусов. Днем потеплеет до -7…-9 градусов, ветер будет дуть западный со скоростью 8-13 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду, — сообщили в мэрии города. — Ночью будет преимущественно без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. В субботу, 28 января ночью похолодает до -9…-11 градусов, днем температура поднимется до -6…-8 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, ночью со скоростью 8-13 метров в секунду, днем — 6-11 метров в секунду. Ночью и днем возможен снег, — сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В муниципалитете новосибирцам напомнили, что при возникновении ЧС необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

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