В Новосибирске задержали банду мошенников, разводивших людей через кол-центры

В Новосибирске накрыли мошенническую сеть кол-центров. Фото: стоп-кадр из видео ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске накрыли мошенническую сеть кол-центров. Полицейские задержали 10 участников организованной группы – в нее вошли жители столицы Сибири и Санкт-Петербурга.

Выяснилось, что с февраля по август 2022 года сетью кол-центров руководил петербуржец. Злоумышленники выполняли роль лжебанкиров. Они звонили людям и сообщали ложные сведения о возможности получения кредитов. Затем мошенники тянули со своих «клиентов» деньги. Например, говорили, что необходимо оплатить курьерскую доставку или сделать страховой взнос. После получения денег аферисты пропадали.

Подозреваемых задержали при участии Росгвардии.

− Предполагаемый организатор и его помощник проживали в Санкт-Петербурге, а пятеро руководителей кол-центров, кассир и два фигуранта, которые курировали финансовые потоки, – в Новосибирске, − сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Жертвами мошенников стали 57 человек из девяти регионов РФ. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Дела соединили в одно производство.

Лидера группы и семь членов банды взяли под стражу. Еще двое находятся под домашним арестом.

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