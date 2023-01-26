Танцевала, потом разулась и уселась на пол: неадекватной посетительнице супермаркета вызвали скорую

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

25 января около 11 часов вечера в дежурную часть Агентства Безопасности поступил сигнал тревоги из супермаркета на улице 25 лет Октября. Персонал нажал кнопку тревожной сигнализации и вызвал группу быстрого реагирования, поскольку посетительница магазина, предположительно, находившаяся в состоянии наркотического опьянения, препятствовала закрытию торгового учреждения.

Она разулась, сняла верхнюю одежду, села на выходе из супермаркета и вытряхнула на пол содержимое своей сумки. При приближении к ней бойцов ГБР, которые хотели помочь ей собрать вещи и вывести на улицу, устроила истерику, корчила рожи и проявляла агрессию. Как рассказали очевидцы, до этого женщина танцевала.

«Гвардейцам» не оставалось ничего иного, как привлечь к решению проблемы медиков. Оперативный дежурный вызвал на место происшествия бригаду скорой помощи. Женщину пришлось поймать, переместить в машину и доставить в больницу.

За минувшие сутки сотрудникам Агентства Безопасности ГВАРДИЯ еще пять раз приходилось выпроваживать с охраняемых объектов граждан, находившихся в состоянии измененного сознания разной степени. Шестой - пьяный гражданин - покинул супермаркет на улице Гоголя самостоятельно, не дожидаясь приезда ГБР, когда увидел, что нажата тревожная кнопка.