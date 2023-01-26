Новосибирская область поставила рекорд в реализации нацпроектов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Объем финансирования нацпроектов в Новосибирской области будет расти. Результаты их реализации – это строительство в регионе детсадов, школ, открытие модульных ФАПов и библиотек, ремонт дорог, больниц, восстановление лесов и другое. На сессии Законодательного Собрания Новосибирской области министр экономического развития региона Лев Решетников доложил о ходе реализации региональных проектов и их кассовом исполнении за прошедший год. По его словам, на реализацию 46 региональных проектов в 2022 году направили 54,23 млрд рублей.

– Из них 30,41 млрд рублей – средства федерального бюджета, 23,8 млрд. рублей средства консолидированного бюджета Новосибирской области, – отметил министр.

Новосибирская область с самого начала реализации нацпроектов является одним из лидеров среди регионов и входит в десятку регионов с наибольшими объёмами финансирования. С начала реализации нацпроектов в регионе объем финансирования вырос на 82%.

– За три года реализации нацпроектов на территории региона в период с 2019 по 2022 было освоено более 153 млрд рублей. Эти средства направлены на строительство школ и детских садов, открытие модельных библиотек и фельдшерско-акушерских пунктов, переоснащение больниц, ремонт дорог, благоустройство территорий. Несмотря на макроэкономические и геополитические риски, с которыми мы сталкивались в прошлом году, все региональные проекты обеспечены федеральным и региональным финансированием, – добавил Лев Решетников.

С каждым годом объем финансирования мероприятий нацпроектов в Новосибирской области увеличивается. Так, в 2019 году общий объем составлял 29,7 млрд. рублей: из них средства федерального бюджета составили 14,3 млрд. рублей. В 2022 году общий объем – 54,3 млрд. рублей, из них федеральный бюджет направил 30,4 млрд. рублей. С 2019 года объем финансирования нацпроектов увеличился на 82%, объем федеральных средств – на 113%.

Известно,что ранее Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высоко оценил освоение средств на реализацию национальных проектов в 2022 году. «Поставлен очередной рекорд – регионом было освоено более 54 миллиардов рублей. По проценту освоения средств также зафиксирована положительная динамика. Однако, у нас есть резервы для того, чтобы ускорять реализацию проектов по отдельным направлениям и увеличивать объёмы осваиваемых средств в 2023 году», – подчеркнул он.

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