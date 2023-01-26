«Это приехало сухое и подгоревшее»: парень показал жуткую пиццу-кирпич

Пиццерия уже извинилась перед покупателем и вернула за пиццу деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирец пожаловался на жуткую пиццу-кирпич, которую ему привезла доставка. По словам мужчины, «это» нельзя было назвать не то, что пиццей, даже продуктом. Гневный отзыв мужчина оставил на «Флампе».

— «Это» приехало сухое, подгоревшее. У «этого» тесто не пиццы, а обычного хлеба-кирпича. На вкус «это» есть невозможно! Собак тоже травить жалко! Большое желание доехать и скормить насильно «это» тому, кто приготовил, — рассказал разозленный покупатель.

Мужчина пожелал конторе, где он заказал пиццу, «счастливого ближайшего закрытия». Фото: скриншот "Фламп"

Мужчина пожелал конторе, где он заказал пиццу, «счастливого ближайшего закрытия», а также пригрозил тем, что обратится в Роспотребнадзор и попросит провести внеплановую проверку.

Заказ жуткой пиццы-кирпича был сделан в минувшие сутки, а уже сегодня, 26 января, пиццерия связалась с мужчиной и извинились, а также вернула деньги за заказ.

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