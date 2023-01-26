В Новосибирске улицу Ленина откроют для транспорта 10 февраля

Улица Ленина перестанет быть пешеходной с 10 февраля.
Фото: Никита МАНЬКО
Пешеходная часть улицы Ленина снова станет доступна для транспорта с 10 февраля. Сейчас на участке потихоньку убирают новогодние декорации.
В четверг, 26 января, там начали демонтировать сияющий потолок. Работы планируют завершить 2-3 февраля.
− Проезд для автомобилей будет открыт не позднее 04:00 10 февраля, − сообщили КП-Новосибирск в Управлении культуры мэрии города.
Ранее КП-Новосибирск писала, что иномарка чуть не сбила женщину с ребенком на пешеходной улице Ленина.
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