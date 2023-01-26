Под Новосибирском начали судить пенсионера, насмерть сбившего мать с маленькими дочками на пешеходном переходе

ДТП произошло на пешеходном переходе. Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области начали судить пожилого водителя, сбившего мать с двумя детьми в Искитиме. Трагедия случилась 9 ноября 2022 года у дома по адресу микрорайон Подгорный, 46 В.

Около 07:34 часов утра водитель Honda CR-V двигался от федеральной автодороги Р-256 к проспекту Юбилейный и сбил мать с двумя дочерьми на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП погибла 2-х летняя девочка, которую мать переносила на руках.

Скорая доставила в больницу 37-летнюю мать и 4-х летнюю сестру потерпевшей, они попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь матери и старшей дочери, однако не смогли спасти их. Многодетный отец остался один с двумя старшими дочерями 9 и 14 лет.

Сотрудники ГИБДД установили, что в момент ДТП водитель не был пьян. Виновника ДТП задержали, следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

- Подсудимый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Судом вынесено постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства в связи с возражениями, поступившими от государственного обвинителя и представителя потерпевшего. Уголовное дело назначено к рассмотрению в общем порядке 17 февраля 2023, – сообщили в пресс-службе Искитимского районного суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Еще одна дочь – в реанимации»: мужчина остался один с тремя детьми после гибели жены и 2-летнего ребенка в ДТП под Новосибирском

Многодетный отец остался один с тремя детьми после гибели жены и 2-летней дочери в ДТП под Новосибирском (подробнее)

«Не вышла из комы»: в Искитиме умерла мать двухлетней девочки, насмерть сбитой кроссовером

В больнице под Новосибирском умерла мать двухлетней девочки, насмерть сбитой на пешеходном переходе (подробнее)

4-летняя девочка умерла после ДТП под Новосибирском, в котором пенсионер сбил женщину с двумя детьми

До этого умерла ее сестра и мать (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber