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НовостиОбщество26 января 2023 9:23

«Попали в непредвиденную ситуацию»: полицейские помогли двум растерявшимся девушкам на трассе под Новосибирском

Сотрудники ДПС помогли двум растерявшимся девушкам на трассе под Новосибирском
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Сотрудники ДПС помогли двум растерявшимся девушкам на трассе под Новосибирском. Фото: ГУ МВД НСО.

Сотрудники ДПС помогли двум растерявшимся девушкам на трассе под Новосибирском. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирском районе у садового общества «Горки 2» экипаж ДПС заметил на обочине трассы машину. Рядом с авто стояла растерянная девушка, а в салоне сидела ее подруга. Полицейские не оставили их без внимания. Оказалось, у машины спустило колесо. Это помешало продолжить путь.

– Автоинспекторы поспешили на помощь водителю и пассажиру, попавшим в непредвиденную ситуацию и помогли, заменив поврежденное колесо на запасное. Полицейские также показали девушкам путь до ближайшей шиномонтажной мастерской., – рассказали в ГУ МВД по НСО.

Девушка-водитель прислала в Госавтоинспекцию письмо. В нем она поблагодарила сотрудников ДПС, которые пришли ей на помощь.

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