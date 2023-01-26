«Попали в непредвиденную ситуацию»: полицейские помогли двум растерявшимся девушкам на трассе под Новосибирском

Сотрудники ДПС помогли двум растерявшимся девушкам на трассе под Новосибирском. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирском районе у садового общества «Горки 2» экипаж ДПС заметил на обочине трассы машину. Рядом с авто стояла растерянная девушка, а в салоне сидела ее подруга. Полицейские не оставили их без внимания. Оказалось, у машины спустило колесо. Это помешало продолжить путь.

– Автоинспекторы поспешили на помощь водителю и пассажиру, попавшим в непредвиденную ситуацию и помогли, заменив поврежденное колесо на запасное. Полицейские также показали девушкам путь до ближайшей шиномонтажной мастерской., – рассказали в ГУ МВД по НСО.

Девушка-водитель прислала в Госавтоинспекцию письмо. В нем она поблагодарила сотрудников ДПС, которые пришли ей на помощь.

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