Два щенка, брошенных на трассе под Новосибирском, пять дней ждут хозяев на обочине

Водитель мусоровоза подкармливал собачек хлебом. Фото: vk.com/osirotevshi

Под Новосибирском двое щенков выживают посреди поля в мороз уже пять дней. Волонтеры группы помощи собакам «Осиротевший» опубликовали пост о помощи в telegram-канале:

- На трассе за поселком выкинули двух маленьких собачек, они сидят там уже пять дней. Прямо возле трассы за поселком Мошково, на обочине, не смотря на морозы. Водитель мусоровоза подкармливает собачек, но забрать к себе не может. В Мошково тоже желающих нет, – рассказала КП-Новосибирск волонтер группы «Осиротевший» Евгения.

Собачки ростом с корги, у них купированы хвосты. Пережить сильные морозы им будет трудно. Волонтеры просят помощи с отловом и пристройством местных «хатико».

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь спасти собак – свяжитесь с группой помощи животных «Осиротевший» в соцсетях.

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