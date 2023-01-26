Константин Райкин поручился за задержанного экс-директора новосибирского театра Кулябина

Райкин поручился за задержанного экс-директора "Красного факела" Александра Кулябина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный артист России Константин Райкин поручился за экс-директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина, который задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили в Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Кроме Райкина, в отце скандального режиссера Тимофея Кулябина уверены генеральный директор «Большого театра» Владимир Урин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, художественный руководитель «Театра Наций» Евгений Миронов, актеры Юлия Пересильд, Елизавета Боярская и Александр Балуев.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что Александра Кулябина задержали за то, что он незаконно платил надбавку своему сыну-режиссеру из бюджета Новосибирской области.

При этом сумму больше 1,7 миллиона рублей он возместил из бюджета театра. В настоящее время решается вопрос об аресте экс-директора.

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