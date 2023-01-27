Новосибирца, вырастившего домашнюю плантацию марихуаны, сдала полиции его бывшая жена

Мужчина получил строгий приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске житель частного сектора получил большой срок за плантацию марихуаны, выращенную в своем доме. Установить наркодилера помогла его бывшая жена – ее задержали полицейские после передачи наркотика. Инцидент случился вечером 23 марта 2021 года на улице Толстого в Октябрьском районе.

- Бывшая жена пояснила, что после развода заметила у подсудимого кусты марихуаны на 2 этаже дома. 23 марта подсудимый забрал ее с сыном из школы, она попросила немного наркотика для личного употребления. Вечером пошла на день рождения к подруге, но возле подъезда ее задержали оперативники МВД и доставили в отдел. Там она дала признательные показания, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Утром 24 марта полиция нагрянула с обыском в частный дом на улице 12-й Порт-Артурский переулок. Внутри полиция обнаружила 4 теплицы марихуаны, 39 кустов запрещенных растений и наркотическое вещество. Общий объем которого составил более 3,3 килограммов. 35-летнего хозяина дома задержали, он не признал вину в сбыте наркотиков бывшей жене и попытке сбыта наркотиков в крупном размере, однако сознался в культивировании запрещенных растений.

Следователи возбудили три уголовных дела, и суд арестовал подозреваемого.

- Подсудимый ранее не был судим, положительно характеризуется, имеет двух малолетних детей. Суд назначил ему 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, он вступил в законную силу, – сообщила Екатерина Махова.

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