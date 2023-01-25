Новосибирские студенты оценивают качество своего образования на 3,7 балла

Новосибирские студенты оценили качество образования в ВУЗах и ССУЗах. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Новосибирских студентов попросили оценить качество образования в высших и средних специальных учебных заведениях, где они обучаются. Средняя оценка составила 3,7 балла из 5 возможных. Опрос провел сервис hh.ru.

5 баллов своему учебному заведению дали 28% новосибирцев. «Четверку» поставили 37% респондентов, «тройку» − 23% студентов. «Двойку» и «кол» поставили 5 и 8% соответственно.

− В целом абсолютно удовлетворены своим обучением только 26% студентов, полностью недовольны – 6%, − показало исследование.

После окончания учебы 68% студентов ВУЗов и ССУЗов планируют работать по специальности. 21% хотят заняться чем-то другим.

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