Новосибирский производитель теплоизоляции устранил простои и поднял зарплаты

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Работники компании вместе с экспертами Регионального центра компетенций АИР НСО оптимизировали поток производства рулонного полотна. За полгода участия в нацпроекте выработка на участке перемотки увеличилась на 60% - с 400 погонных метров продукции, которые сотрудник изготавливал за час, до 660 погонных метров, а время протекания процесса производства продукции сократилось на 28% - с 17 до 12 дней.

Такого результата добились, устранив основные причины простоев производства. Например, раньше оператор перемотчика наклеивал на бумажную этикетку еще и термотрансферную. Теперь стали использовать только бумажные этикетки, которые заранее печатает мастер участка. Это решение сократило время простоя на 60 минут в смену, то есть 1800 минут в месяц.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

В компании внедрили производственный анализ, систему организации рабочего места 5С, позволившую сократить время на поиск нужных инструментов, а также адресное хранение продукции на складе дегазации - это в 1,5 раза уменьшило время на поиск материалов.

- Сотрудники активно включились в работу над проектом. Нам удалось снизить долю брака при запуске экструдера с 585 до 518 кг. Вместе с технологом руководитель разработал и обучил весь персонал участка экструзии и создал стандарты работы по установке оптимальных настроек оборудования для быстрого запуска. Также работники сами спроектировали и сделали станок по производству демпферной ленты, которая используется для стяжки полов. За полгода участия в нацпроекте зарплата наших сотрудников выросла на 10%, - говорит генеральный директор ООО «Технология» Юрий Терновых.