Баннеры с музыкальной группой из Новосибирска появились в Москве

Студентки из новосибирской рок-группы засветились в Москва-Сити. Фото: Предоставлено группой Lead Horizon.
Новосибирская рок-группа Lead Horizon попала в плейлист самых талантливых молодых исполнителей «Искра» с несколькими треками. Плакаты от «Яндекс Музыки» с фотографиями студенток-сибирячек развесили в Москве и Новосибирске.
В столице билборд с исполнительницами горит на кинотеатре «Красный октябрь» и одном из зданий в Москва-Сити. В Новосибирске постеры можно найти возле Никольской часовни, на торговом центре «Галерея» и на торце здания Орджоникидзе, 18 – там билборд видно сразу при выходе из метро.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, как две школьницы из Новосибирска собрали девичью рок-группу и через четыре года проснулись знаменитыми.
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