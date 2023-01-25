Авиакомпания S7 получила штраф за размещение пассажира-колясочника в гостинице без доступной среды для инвалидов

В Новосибирске пассажира-колясочника во время ожидания рейса разместили в неподходящей гостинице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авиакомпания S7 разместила пассажира-колясочника в обычной гостинице и получила штраф. Об этом в среду, 25 января, сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Во время ожидания стыковочного рейса в августе прошлого года пассажира-колясочника разместили в гостинице без доступной среды для инвалидов.

Гендиректору компании внесли представление, после чего был утвержден перечень новосибирских гостиниц, в которых можно размещать пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Также S7 получила штраф в 30 тысяч рублей по административной статье о повторном оказании услуг ненадлежащего качества.

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