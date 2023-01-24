Умер Илья Ларин – 95-летний ветеран Великой Отечественной войны и старейший токарь в Новосибирске

Ветеран Великой Отечественной войны проработал до 90 лет. Фото: группа "На ОбьГЭСе" "ВКонтакте"
В Новосибирске скончался Илья Афанасьевич Ларин – бессменный токарь опытного завода СО РАН. 95-летний мастер научных разработок скончался 23 января, сообщила газета «Родные берега».
Илья Афанасьевич Ларин родился 12 августа 1927 года в посёлке Высокая Грива Здвинского района Новосибирской области. С 14 лет стал работать в колхозе, а в 1944 году был призван на флот в возрасте 17 лет. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1948 году Илья Ларин был демобилизован, награжден Орденом Великой Отечественной войны II степени. Затем продолжил службу на флоте в качестве мичмана подводных лодок Тихоокеанского флота. С 1965 по 2013 год работал токарем на Опытном заводе СО РАН, где получил 6-й разряд.
- Илью Афанасьевича знали с детства большинство жителей ОбьГЭСа. В 1990 году я работал на опытном заводе СО РАН, мне дали участок станков с ЧПУ, и он был моим коллегой, познакомил меня с участком. Настоящий мастер, профессионал своего дела – он пользовался почетом и уважением на заводе, его знал весь район. Светлая память, – рассказал КП-Новосибирск бывший работник 8 корпуса Максим Калинкин.
Илья Афанасьевич Ларин продолжал трудиться у станка даже в возрасте 90 лет в качестве токаря 6-го разряда и обучать мастеров.
Редакция КП-Новосибирск приносит соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям ветерана Великой Отечественной войны Ильи Афанасьевича Ларина.
Прощание с ветераном состоится 26 января в 14.30 в прощальном зале по адресу ул. Мухачёва, 5/3.19:06
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