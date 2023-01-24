Парень в капюшоне и маске напал на офис банка в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска 18-летний парень совершил разбойное нападение на офис банка. Фото: стоп-кадр из видео / МВД Медиа

В Кировском районе Новосибирска 18-летний парень совершил разбойное нападение на офис банка. Подозреваемого задержали полицейские, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленник в капюшоне и маске вошел в отделение банка. Парень отдал работнице кредитно-финансовой организации записку, в которой потребовал отдать ему деньги. После этого он достал предмет, похожий на пистолет.

Женщина незаметно нажала кнопку сигнала тревоги и продолжила разговаривать с налетчиком. Не добившись своего, злоумышленник покинул отделение банка.

− После поступления сообщения о преступлении в полицию на место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. На розыск фигуранта был ориентирован личный состав новосибирской полиции, − отметила Ирина Волк.

В итоге правоохранители задержали налетчика. Им оказался житель города Читы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Парня заключили под стражу.

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