Новосибирцы пообещали 50 тысяч рублей за пропавшую собаку-инвалида

Собака редкой породы не может стать охотничьей из-за инвалидности. Фото: Предоставлено хозяевами пса

В Новосибирске хозяева три недели ищут английского пойнтера, сбежавшего в ночь перед Рождеством. Владельцы пса редкой породы пообещали 50 тысяч рублей за поимку пса.

- В ночь на 7 января потерялась Молекула – девочка пойнтер бело-рыжего окраса в оранжевом ошейнике с адресником. Мы выходили из машины, и случайно расстегнулся карабин. Собака побежала, догнать мы ее не успели и с тех пор ищем. С 12 по 14 января видели в районе улицы Перевозчикова. 15 января в 8 утра она бежала по улице Светлановской в сторону улицы Северной. Вечером 15 января ее видели на ул. Власова 11, двигалась в сторону леса. А 18 января Молекулу видели возле дома на улице Богдана Хмельницкого, 29\1. Если увидите - сразу звоните, не упуская ее из вида, мы быстро подъедем в любое время суток, – рассказала КП-Новосибирск хозяйка питомника Ася.

Собака редкой породы, английский пойнтер, чудом пережила морозы ниже -20 градусов, хотя у нее гладкая шерсть. Хозяева отметили, что у нее врожденная инвалидность. По характеру она воспитанная, но и пугливая.

- Молекула родилась почти два года назад у титулованных собак – ее отца привезли из Италии. Собака родилась недоношенной, мы спасли ей жизнь и выходили. Но у Молекулы осталась дисплазия костей черепа, поэтому для охоты она оказалась непригодна, как и для разведения и выставок. Она дорога нам как член семьи, мы объявили вознаграждение в 50 тысяч рублей, – сообщила хозяйка Ася. – Десятки людей ее искали, я верю в чудо.

Уважаемые читатели! Если вы заметили собаку породы английский пойнтер в районе улицы Богдана Хмельницкого и Северная без поводка, сообщите в редакцию по телефону: 8-923-145-11-03. Мы передадим ваши контакты хозяевам.

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