В Минздраве рассказали, кто погиб в сгоревшей скорой помощи на трассе под Новосибирском

В Минздраве рассказали, кто погиб в согревшей скорой помощи на трассе под Новосибирском. Фото: "АСТ-54".

В Минздраве Новосибирской области прокомментировали жуткую аварию со скорой помощью в Коченевском районе Новосибирской области. Также в ведомстве рассказали, кто стал жертвами ДТП. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 4 человека.

– Автомобиль скорой помощи Татарской ЦРБ сегодня утром доставил двух пациентов в больницы областного центра и выехал обратно в Татарск. В машине находились три человека: фельдшер и два водителя. В результате ДТП четыре человека погибли (двое в скорой помощи и двое в легковом автомобиле), – рассказали КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.

Как стало известно, в скорой погиб фельдшер и второй водитель. Еще один водитель получил травмы.

– Всех пострадавших в аварии доставили в Коченевскую районную больницу. Сейчас врачи ЦРБ и специалисты санитарной авиации оценивают их состояние и характер травм, – добавили в Минздраве.

В ведомстве также сообщили, что машина скорой перед выходом на смену прошла все предусмотренные процедуры. Автомобиль осмотрели, а водители прошли медосвидетельствование

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