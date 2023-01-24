В Новосибирской области будет курсировать новая 8-вагонная электричка

Восьмивагонная электричка с удобными сиденьями начнет курсировать в Новосибирской области. Фото: пресс-служба правительства НСО.

На пригородные маршруты Новосибирской области вышла новая 8-вагонная электричка. Ее выпустили в конце 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В салонах установлены мягкие сидения с удобными высокими спинками, биотуалетами и зарядками для телефонов. Кроме того, вагоны оснащены всем необходимым для людей с ограниченными возможностями, в салонах первого и последнего вагонов установлены подъемники и крепления для инвалидных колясок.

Новую электричку запустят на самых загруженных маршрутах, также удобный электропоезд поддержит направление Новосибирск – Татарск. Напомним, на этом маршруте в выходные увеличивают количество вагонов до 10.

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