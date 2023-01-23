В Новосибирской области от кори привили более 4 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области от кори привились более 4 тысяч человек. Проходит вакцинация в рамках дополнительной иммунизации после скачка заболеваемости в регионе.

— Проводится активно подчищающая иммунизация, привито более 4 тыс. граждан — это непривитые и непереболевшие корью, — рассказал на оперативном совещании 23 января глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По сообщению главы областного Минздрава Константина Хальзова, в области сейчас зафиксировано 65 случаев кори у взрослых и 30 у детей. Также министр отметил, что некоторое новосибирцы отказываются вакцинироваться сами и запрещают ставить прививки своим детям.

Напомним, что по словам замруководителя областного управления Роспотребнадзора Лады Самойловой, скачок заболеваемости корью произошел в ноябре 2022 года. Причем болезнь в регион привез один из мигрантов из Средней Азии.

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