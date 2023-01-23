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НовостиПроисшествия23 января 2023 7:54

В середине января ручей залил четыре участка и подвал в частном секторе Новосибирске

Последствия устранили специалисты МЧС
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске ручей залил четыре участка и подвал.

В Новосибирске ручей залил четыре участка и подвал.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске ручей реки Каменки подтопил четыре участка и подвал в Дзержинском районе. Об этом в понедельник, 23 января, в ходе оперативного совещания в правительстве региона доложил начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

– В Дзержинском районе Новосибирска в результате промерзания русла ручья и выхода на поверхность наледных вод произошло подтопление четырех приусадебных участков, а также одного подвального помещения, – сообщил Виктор Орлов.

Инженер обследовал территорию, ситуацию удалось стабилизировать. Специалисты МЧС расчистили русло ручья.

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