Новосибирцы смогут увидеть в вечернем небе сближение Венеры и Сатурна

Сближение Венеры и Сатурна смогут наблюдать новосибирцы 23 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сближение Венеры и Сатурна смогут наблюдать новосибирцы 23 января. Об этом сообщили на сайте Большого новосибирского планетария в социальной сети «ВКонтакте».

Планеты можно будет разглядеть вечером сразу после захода Солнца. Лучше всего их будет видно на юго-западе.

− В понедельник Сатурн окажется правее и немного ниже Венеры, постепенно покидая наше вечернее небо, − отметили в планетарии.

А еще 23 января на небе будет видна молодая Луна. Она будет располагаться ниже и левее Венеры и Сатурна.

Увидеть небесные тела можно невооруженным глазом. Остается надеяться на то, что небо будет ясным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber