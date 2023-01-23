Новосибирцы смогут увидеть в вечернем небе сближение Венеры и Сатурна

Сближение Венеры и Сатурна смогут наблюдать новосибирцы 23 января.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сближение Венеры и Сатурна смогут наблюдать новосибирцы 23 января. Об этом сообщили на сайте Большого новосибирского планетария в социальной сети «ВКонтакте».
Планеты можно будет разглядеть вечером сразу после захода Солнца. Лучше всего их будет видно на юго-западе.
− В понедельник Сатурн окажется правее и немного ниже Венеры, постепенно покидая наше вечернее небо, − отметили в планетарии.
А еще 23 января на небе будет видна молодая Луна. Она будет располагаться ниже и левее Венеры и Сатурна.
Увидеть небесные тела можно невооруженным глазом. Остается надеяться на то, что небо будет ясным.
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