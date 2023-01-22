В Новосибирске возле театра «Красный факел» столкнулись два автобуса

ДТП произошло рано утром.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Утром в воскресенье, 22 января, в Новосибирске не поделили дорогу два автобуса №64 и №96. Они попали в ДТП на улице Ленина около театра «Красный факел».
— Две пассажирки одного из автобусов получили незначительные травмы. От момента столкновения до приезда следующего автобуса и экипажа ДПС прошло около 20 минут. Пассажиры ждали их на улице и не могли погреться, — сообщили в группе «АСТ-54».
Напомним, неделю назад в Новосибирской области столкнулись пассажирский автобус и фура. В том ДТП пострадал водитель тягача.
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