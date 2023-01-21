В Новосибирске «чёрный косметолог» записала на увеличение губ девочку-подростка

Женщина не соблюдала санитарные нормы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Открылись новые факты о работе новосибирского «чёрного косметолога». Оказалось, что она готова была сделать уколы красоты девочке-подростку.

- Мне 17 лет. Мы с подругой записались к мастеру на процедуру по увеличению губ. Она знала, сколько нам лет. Сказала, чтобы мы принесли расписки от родителей, - рассказала КП-Новосибирск школьница.

По словам девушки, она прочитала отзывы о мастере, узнала больше о ее деятельности и решила отменить запись.

- Мы ей написали, что не придем. Думала, что нам вернут деньги, но косметолог просто пропала, - говорит девушка.

Напомним, что «облаву» на косметолога устроил фонд «Черный шприц». Она испортила губы не одной жительнице города. А когда девушки просили вернуть деньги, она пропадала.

Полиция начала проверку по факту написанных заявлений от пострадавших девушек.

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