В Новосибирске начался пересчет платы за тепло

Корректировку по отоплению новосибирцы получат до конца марта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До конца марта 2023 года новосибирцы получат годовую корректировку платы за теплоэнергию. Энергетики посчитают разницу между стоимостью реально потребленного количества тепла за год и начислениями за этот же период.

— Если жители потребили меньше тепла, чем было начислено, эти средства пойдут в счет будущих платежей. Если потребовалось больше тепла, то нужно будет доплатить. Если же у дома нет приборов учёта тепла, то корректировка не проводит. Поскольку здесь плата считается исходя из норматива, — сообщили в СГК.

По итогам 2022 года переплата у новосибирцев составила 121 миллион рублей. Все эти деньги пойдут в счет будущих платежей.

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