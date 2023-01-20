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НовостиОбщество20 января 2023 9:58

В Новосибирске начался пересчет платы за тепло

Корректировку жители получат до конца марта
Надежда КАСЬЯНОВА
Корректировку по отоплению новосибирцы получат до конца марта.

Корректировку по отоплению новосибирцы получат до конца марта.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До конца марта 2023 года новосибирцы получат годовую корректировку платы за теплоэнергию. Энергетики посчитают разницу между стоимостью реально потребленного количества тепла за год и начислениями за этот же период.

— Если жители потребили меньше тепла, чем было начислено, эти средства пойдут в счет будущих платежей. Если потребовалось больше тепла, то нужно будет доплатить. Если же у дома нет приборов учёта тепла, то корректировка не проводит. Поскольку здесь плата считается исходя из норматива, — сообщили в СГК.

По итогам 2022 года переплата у новосибирцев составила 121 миллион рублей. Все эти деньги пойдут в счет будущих платежей.

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