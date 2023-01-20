Более 1800 сотрудников новосибирских компаний научились бережливому производству

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Обучение по оптимизации как производственных процессов, так офисных проходит на предприятиях, вступивших в нацпроект, и в региональном учебном центре «Фабрика процессов». Опыт применения инструментов бережливого производства в реальном производственном процессе, а также в выстраивании эффективного процесса работы с документами получили порядка 600 работников новосибирских компаний. Кроме сотрудников предприятий повышению производительности труда учатся и новосибирские госслужащие: за три года обучение прошли 47 сотрудников министерств и ведомств региона.

Внутренними инструкторами бережливого производства на своих предприятиях в прошедшем году стали 64 сотрудника. Эти специалисты будут обучать коллег инструментам бережливого производства, в том числе, опираясь на собственный опыт. Внутренние инструкторы должны иметь практический и управленческий опыт, уметь договариваться с коллегами, а также вовлекать их в процесс изменений.

Отобранные специалисты дистанционно обучаются по методикам Федерального центра компетенций (ФЦК), а затем проходят сертификацию у экспертов Регионального центра компетенций.

Сертифицированные инструкторы в прошлом году появились на предприятиях: «Сибирская продовольственная компания», «С2 Групп», «Намерение», «Хуалянь Рус», «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток», «Искитимизвесть», Фабрика мороженого «Гроспирон», «Новосибирский завод искусственного волокна», «Вега-Абсолют», «Аэросервис», «Сибстекло», «Мирадор», «Технология».