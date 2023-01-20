Уснувший на полу в трамвае № 13 новосибирец сообщил, что едет на Алтай

В новосибирском трамвае № 13 парень уснул на полу. Фото: стоп-кадры АСТ-54.

Новосибирцы заметили парня, который уснул на полу в трамвае № 13, сладко подперев щеку рукой. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Мужчина растянулся прямо на полу и уснул, перегородив пассажирам проход, – рассказали очевидцы инцидента.

На расспросы обеспокоенного экипажа и пассажиров трамвая разбуженный парень ответил, что едет до Алтая. В комментариях подписчики сообщества отметили, что он перепутал транспорт с электричкой, но было бы очень удобно доезжать на 13-ом в другой регион.

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