Экс-начальник новосибирского отдела РЖД пойдет под суд за взятку в 7 миллионов рублей

Бывшего начальника филиала РЖД обвиняют по уголовной статье о взятке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшего руководителя службы вагонного хозяйства новосибирского филиала РЖД обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

С июня 2018 года по февраль 2022 года он получал от ремонтников «Новотранса» деньги за ускорение работ по ремонту вагонов. Средства перечисляли на банковский счет подставного лица.

Доказанная сумма взятки выросла с 6,6 до 7 миллионов рублей. Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовной статье. По ней экс-начальнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело передали в суд.

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