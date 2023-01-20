«Попросили вернуть 30 рублей»: В Новосибирске кондуктор троллейбуса обматерила пассажиров из-за лишнего билета

Кондуктор по ошибке списала деньги за три билета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске кондуктор троллейбуса устроила скандал из-за лишнего билета на Затулинке. Конфликт случился вечером 18 января на маршруте №8.

- Вечером я возвращалась с работы домой на троллейбусе, мы ехали на конечную. При мне мужчина и женщина рассчитались картой, списалась сумма за три билета. Мужчина подошел к кондуктору и спокойно попросил вернуть 30 рублей, та начала орать – мол, вы аферисты, – рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Пассажир стал показывать на смартфоне операции по карте, в ответ женщина громко обматерила его на весь троллейбус.

- Это слышал даже водитель. Потом подошла жена пассажира и пристыдила кондуктора, но та продолжила орать и посылать их матом. Я была в шоке, – рассказала КП-Новосибирск девушка-очевидец. – Это конечная станция была, пассажиров почти не было.

Пользователи соцсетей осудили хамство кондуктора и рекомендовали написать жалобу:

- Если данная ситуация повергла вас в шок, то вы должны были обратиться с данной петицией либо в троллейбусный парк, либо в ЦУГАЭТ, - уверена подписчица.

- Будьте бдительны, когда рассчитываетесь картой. Сверяйте, сколько должны были снять, и сколько по факту списали, - советует сибирячка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber