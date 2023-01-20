«Попросили вернуть 30 рублей»: В Новосибирске кондуктор троллейбуса обматерила пассажиров из-за лишнего билета

Кондуктор по ошибке списала деньги за три билета
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске кондуктор троллейбуса устроила скандал из-за лишнего билета на Затулинке. Конфликт случился вечером 18 января на маршруте №8.
- Вечером я возвращалась с работы домой на троллейбусе, мы ехали на конечную. При мне мужчина и женщина рассчитались картой, списалась сумма за три билета. Мужчина подошел к кондуктору и спокойно попросил вернуть 30 рублей, та начала орать – мол, вы аферисты, – рассказала КП-Новосибирск сибирячка.
Пассажир стал показывать на смартфоне операции по карте, в ответ женщина громко обматерила его на весь троллейбус.
- Это слышал даже водитель. Потом подошла жена пассажира и пристыдила кондуктора, но та продолжила орать и посылать их матом. Я была в шоке, – рассказала КП-Новосибирск девушка-очевидец. – Это конечная станция была, пассажиров почти не было.
Пользователи соцсетей осудили хамство кондуктора и рекомендовали написать жалобу:
- Если данная ситуация повергла вас в шок, то вы должны были обратиться с данной петицией либо в троллейбусный парк, либо в ЦУГАЭТ, - уверена подписчица.
- Будьте бдительны, когда рассчитываетесь картой. Сверяйте, сколько должны были снять, и сколько по факту списали, - советует сибирячка.
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