Новосибирский бар запретил посетителю спеть в караоке песню про Путина

Новосибирцу не дали спеть про Путина в баре. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске бар «Руки Вверх!» не разрешил посетителю спеть в караоке песню про Владимира Путина. Мужчина разозлился и оставил негативный отзыв на «Флампе».

Вместе с друзьями Сергей пришел в бар, чтобы развеяться. В какой-то момент он решил заказать песню под названием «Такого, как Путин!». Композиция вышла 20 лет назад − она была написана во время первого президентского срока Владимира Путина.

Однако спеть про главу государства Сергею не дали.

− Администрация клуба сказала, что это песня политическая, ее петь нельзя, − написал местный житель.

Но не только это омрачило времяпровождение в новосибирском баре. По словам мужчины, его разочаровала кухня заведения. Сергею принесли салат с ростбифом, от которого разило сайрой.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске оштрафовали бар за использование песен американских рэперов.

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