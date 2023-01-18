В Новосибирске загорелся дом на улице 2-я Искитимская

В Новосибирске загорелся дом в Первомайском районе. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В Новосибирске загорелся дом в Первомайском районе. ЧП случилось вечером в среду, 19 января. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.
— Пожар в Первомайском районе, по улице 2-я Искитимская, — сообщили очевидцы в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
На месте уже работают два пожарных расчета.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер