В Новосибирске загорелся дом на улице 2-я Искитимская

В Новосибирске загорелся дом в Первомайском районе. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске загорелся дом в Первомайском районе. ЧП случилось вечером в среду, 19 января. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— Пожар в Первомайском районе, по улице 2-я Искитимская, — сообщили очевидцы в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

На месте уже работают два пожарных расчета.

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