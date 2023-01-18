В Новосибирск на выходных придут 30-градусные морозы

В Новосибирск к концу недели придут 30-градусные морозы. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирск к концу недели придут 30-градусные морозы. Сильное похолодание сибирякам синоптики обещают в субботу, 21 января.

— В субботу, 21 января, ночью температура опустится до -26…-28 градусов, местами до -33 градусов. Местами возможен небольшой снегопад. Днем потеплеет до -23…-28 градусов, ожидается преимущественно без осадков, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

На воскресенье, 22 января, сервис «Гисметео» обещает похолодание до -33 градусов ночью и потепление до -17 днем, снегопад и сильный ветер до 12 метров в секунду.

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