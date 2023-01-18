В аэропорту Омска на 10 часов задерживается самолет в Новосибирск

75 пассажиров десять часов ждут посадки на рейс до Новосибирска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 18 января, в аэропорту Омска 75 пассажиров весь день ждут посадки на самолет до Новосибирска. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Вылет был запланирован на 11:40, его перенесли на 21:00. Посадки на рейс S7 ждут 75 пассажиров, из них 1 ребенок.

Сотрудники прокуратуры проследят за тем, чтобы все пассажиры получили горячее питание и другие положенные при задержке рейса услуги. В аэропорту проходит прием граждан.

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