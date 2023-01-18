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НовостиОбщество18 января 2023 6:31

В Вознесенском соборе Новосибирска будут два дня раздавать святую воду

Получить великую святыню можно в определенный промежуток времени
Анастасия ХРОМЫХ
Святую воду будут два дня раздавать в Вознесенском соборе Новосибирска.

Святую воду будут два дня раздавать в Вознесенском соборе Новосибирска.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Святую воду будут два дня раздавать в Вознесенском соборе Новосибирска. Прийти за ней можно 18 и 19 января.

На Крещение в соборе пройдут праздничные богослужения, а также великое освящение воды. Разливать крещенскую воду будут с 11:00 до 19:00 18 января и с 07:00 до 20:00 19-го.

На сайте религиозной организации отметили, что вода, освященная в Крещенский сочельник и в сам праздник, обладает одинаковыми свойствами. Дело в том, что в эти дни священнослужители используют один и тот же чин – последовательность молитв.

− Вода, освященная по этому чину, называется великой агиасмой, то есть великой святыней, − рассказали в Вознесенском соборе.

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