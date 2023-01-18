6 купелей на Крещение организуют в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на Крещение организуют 6 купелей. Там будут дежурить спасатели, полицейские и медики. Об этом сообщили в мэрии. Там же напомнили, что купание в несанкционированных местах чревато несчастными случаями.

По данным администрации, одну купель оборудуют на озере «Жемчужина Сибири» в Заельцовском районе. Окунуться там можно будет с 9 утра до 21:00 19 января.

Еще одну купель откроют на Оби в микрорайоне «Затон» в Ленинском районе. Точный адрес – Заобская, 37. Работать она будет с 00:00 до 23:30.

Купель сделают и у пожарного причала в районе Димитровского моста Работать она будет с 9 утра до 9-ти вечера.

Окунуться в прорубь можно будет в микрорайоне «Европейский берег» в Октябрьском районе. График работы купели – с 10 утра до полуночи.

Пятую купель сделают в Советском районе на пляже «Бумеранг». Она будет работать с полуночи 19 января до 00:00 20 января.

Также купель будет на озере «Спартак» в Новосибирском районе. Там можно будет окунуться с 10 утра до 10-ти вечера 19 января.

Ранее врач рассказал новосибирцам, кому противопоказаны ныряния в прорубь.

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